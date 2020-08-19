Премьер-министры РФ и Белоруссии обсудили экономическое сотрудничество

https://static.news.ru/photo/700b2ce8-e232-11ea-abd7-fa163e074e61_660.jpg Сергей Головченко Фото: government.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин и его белорусский коллега Роман Головченко провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества.

Об этом сообщили в пресс-службе кабмина России. По его данным, главы правительств также обсудили углубление кооперации в энергетике.

Михаил Мишустин и Роман Головченко обсудили конкретные задачи, связанные с наращиванием российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества и углублением кооперации в энергетике, промышленности и других областях, — сообщили в пресс-службе.

В сообщении говорится, что министры сошлись во мнениях касательно важности «дальнейшего углубления практического взаимодействия в рамках Союзного государства», передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил Владимира Путина передать канцлеру Германии Ангеле Меркель требование не вмешиваться в дела Белоруссии. Соответствующее заявление сделала его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт.