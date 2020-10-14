Премьер Киргизии рассчитывает, что президент подаст в отставку

https://static.news.ru/photo/01cd2286-0e10-11eb-961f-fa163e074e61_660.jpg Сооронбай Жээнбеков Фото: Сооронбай Жээнбеков/facebook.com

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков может подать в отставку уже 14 октября. Об этом заявил премьер-министр страны Садыр Жапаров.

Отставка президента — это не моё требование, это требование всего народа. Этот вопрос должен решиться сегодня (14 октября — NEWS.ru), — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что акции протеста охватили Бишкек после прошедших в Киргизии 4 октября парламентских выборов. Митингующие недовольны итогами голосования. Согласно предварительным результатам, в законодательный орган прошли только проправительственные и центристские партии, а ещё 11 политических объединений не смогли преодолеть пороговый барьер в 7%.

Ранее стало известно по словам вице-спикера парламента страны Мирлана Бакирова, что в случае отставки президента его обязанности временно будет исполнять глава правительства. Он пояснил, что в соответствии с конституцией страны это должен делать спикер парламента. Однако поскольку он тоже подал в отставку, полномочия переходят к премьеру, писал NEWS.ru.