Премьер Грузии объяснил отказ от присоединения к санкциям против России

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили пояснил, почему Грузия не присоединится к финансовым санкциям Запада против РФ. По его словам, которые приводит РИА Новости, это вызвано прагматическими соображениями, так как от введения санкций пострадают местные экспортёры и фермеры, а также сфера туризма.

Тысячи виноделов, экспортёров, фермеров подключены в этом процессе. Чего от меня требуют? Чтобы я своему народу ввёл санкции? <...> Это вредит нашим национальным интересам, — заявил премьер.

До этого Гарибашвили заявил, что присоединение к финансовым и экономическим санкциям Запада против России навредит национальным интересам государства, а также интересам его народа. Он подчеркнул, что как ответственный за внешнюю политику будет действовать сугубо в интересах граждан своей страны. Гарибашвили уточнил, что в Грузии внимательно изучили действия зарубежных партнёров, однако пришли к выводу, что вводить санкции государство не намерено.

При этом к санкциям Запада против России присоединилась в том числе Республика Корея, которая приняла решение ввести эмбарго на поставки в Россию стратегических материалов в связи с ситуацией на Украине. Санкции могут затронуть поставки полупроводников, компьютеров, информационно-коммуникационного оборудования, сенсоров, лазеров, средств навигации и авионики. Кроме того, Сеул поддержит усилия западных стран по отключению России от межбанковской системы SWIFT и увеличит поставки гуманитарной помощи Украине.