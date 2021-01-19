Премьер Белоруссии охарактеризовал отношения Москвы и Минска

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Плодотворным и конструктивным назвал российско-белорусское взаимодействие в различных областях премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. Об этом сообщила его пресс-служба.

Таким образом глава белорусского правительства охарактеризовал отношения двух стран в ходе встречи с послом РФ в Минске Дмитрием Мезенцевым.

Новый год только начался. А в предыдущем году белорусско-российские отношения развивались конструктивно и плодотворно. Впервые за многие годы мы вошли в новый год с решенными вопросами в топливно-энергетической сфере, достигли всех договоренностей, — цитирует Головченко ТАСС.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия должны расширить интеграционные вопросы по всем направлениям. Белорусский лидер указал на недостатки в отношениях двух стран. Он считает, что необходимо создать равные условия для людей и субъектов хозяйствования в Союзом государстве, что прописано во всех документах договора.

Как сообщал NEWS.ru, Лукашенко также считает, что цена за российский газ для Минска могла бы быть более справедливой.