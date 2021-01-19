Премьер Белоруссии охарактеризовал отношения Москвы и Минска

Плодотворным и конструктивным назвал российско-белорусское взаимодействие в различных областях премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. Об этом сообщила его пресс-служба.
Таким образом глава белорусского правительства охарактеризовал отношения двух стран в ходе встречи с послом РФ в Минске Дмитрием Мезенцевым.
Новый год только начался. А в предыдущем году белорусско-российские отношения развивались конструктивно и плодотворно. Впервые за многие годы мы вошли в новый год с решенными вопросами в топливно-энергетической сфере, достигли всех договоренностей, — цитирует Головченко ТАСС.
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия должны расширить интеграционные вопросы по всем направлениям. Белорусский лидер указал на недостатки в отношениях двух стран. Он считает, что необходимо создать равные условия для людей и субъектов хозяйствования в Союзом государстве, что прописано во всех документах договора.
Как сообщал NEWS.ru, Лукашенко также считает, что цена за российский газ для Минска могла бы быть более справедливой.
Хотите получать новости быстрее всех? Подписывайтесь на нас в Telegram