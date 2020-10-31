Правозащитники заявили о более 200 задержанных на протестах в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/5393af5a-1c6f-11eb-b36b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Количество задержанных участников воскресных демонстраций в Белоруссии превысило 200 человек. Об этом сообщает незарегистрированный правозащитный центр «Весна».

Большая часть протестующих была задержана в Минске, также задержания проводились в Могилёве, Гродно и Жодишках.

Участники протестных акций провели в воскресенье традиционный марш под названием «Дзяды» («Предки»), который белорусская оппозиция проводит ежегодно, приурочивая его ко дню поминания предков 2 ноября. Маршрут акции пролегает из центра Минска до Куропат — места массовых захоронений жертв сталинских репрессий.

В этот раз белорусские власти не санкционировали акцию, и она проходила в рамках протестных демонстраций. Оппозиция объявила сегодняшнюю акцию «Маршем против террора».

В Белоруссии с 9 августа проходят акции протеста. Выходящие на улицы люди считают, что состоявшиеся в стране президентские выборы были сфальсифицированы и победу на них одержал не Александр Лукашенко, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская.

Как писал NEWS.ru, ранее правозащитники сообщили, что в белорусской столице полицейские задержали 114 человек.