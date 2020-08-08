Правозащитники сообщили о задержании 213 человек на протестах в Минске

https://static.news.ru/photo/b3e6ea1a-dada-11ea-89ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Во время несанкционированных акций протеста в Белоруссии, прошедших 9 августа, были задержаны по меньшей мере 213 человек, сообщили в белорусском правозащитном центре «Весна».

По состоянию на 10 часов утра 10 августа «Весне» известно о не менее 213 задержанных, — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале организации.

Ранее NEWS.ru писал, что один человек погиб в ходе столкновений с силовиками во время акции протеста в белорусской столице. Общее число пострадавших пока неизвестно.

В республике 9 августа прошли президентские выборы. По предварительным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набирает 80,23% голосов.

В Белоруссии после закрытия избирательных участков начались массовые акции протеста. Для разгона их участников силовики применяли водомёты, светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Глава Следственного комитета Белоруссии Иван Носкевич сообщил, что возбуждены уголовные дела по факту массовых беспорядков. Участникам и организаторам протеста грозит до 8 и 15 лет.