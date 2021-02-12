Правозащитники сообщили о 67 задержанных под Минском

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Правозащитный центр «Весна» заявил, что белорусские силовики задержали вечером 13 февраля 2021 года 67 человек, принявших участие в публичной репетиции нескольких музыкантов на базе отдыха в посёлке Сокол Смолевичского района под Минском.

В организации отметили, что нескольких граждан отпустили после оформления административного протокола. Кроме того, отдел милиции покинули несовершеннолетние. Точное количество людей, по-прежнему находящихся в ведомственном здании, уточняется. Общественники на данный момент знают фамилии 18 человек. Среди них и музыканты, говорится на официальном сайте «Весны».

По предварительным данным, 13 февраля белорусские группы «Разбитое сердце пацана», Panska Moc, Ok-Band, Lear планировали провести концерт, однако шоу прервали сотрудники милиции. Связь с исполнителями с тех пор отсутствует. В МВД пока не прокомментировали ситуацию.

В Белоруссии больше полугода продолжаются акции протеста, которые начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Граждане участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Силовики нередко применяют жёсткие методы разгона протестующих. Впрочем, в последние недели после многочисленных арестов противников действующей власти активность протестов существенно снизилась.

Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за Лукашенко в ходе голосования отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%. Оппозиция и многие страны мира итоги выборов в Белоруссии не признали.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил возможность своего ухода с поста главы государства при выполнении ряда условий. Президент Белоруссии также сообщил, что проект новой конституции страны будет готов в течение 2021 года, писал NEWS.ru.