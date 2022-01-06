Правительство Казахстана установило предельные цены на реализацию газа

Кабинет министров Казахстана, в соответствии с поручением президента страны Касым-Жомарта Токаева установил предельные цены сроком на полгода на розничную реализацию сжиженного газа для заправки автотранспорта на АЗС, информация об этом размещена на официальном сайте премьер-министра страны.

Согласно документа, в Актюбинской, Атырауской и Мангиатауской областях цена за литр топлива не превысит 50 тенге, в других регионах она будет выше, однако максимальные значения, которые были утверждены для семи регионов, не будут свыше 75 тенге за литр.

Причиной вспыхнувших протестов в стране, которые начались в первые дни нового года, стал конфликт между народом и государством на почве завышенных цен на газ. После чего правительство пошло на уступки и снизило цену на топливо до 50 тенге. Однако протестующие на этом не остановились и продолжили протесты, которые переросли в массовые беспорядки.

Накануне в Казахстане был введён режим чрезвычайного положения сроком до 19 января.

Ситуация в стране потребовала введения на её территорию миротворческих сил из стран ОДКБ.

Ранее в Минздраве Казахстана сообщили, что в результате массовых беспорядков в различных регионах республики пострадали более тысячи человек. Из них 400 человек были госпитализированы, в реанимации находятся 62 пациента. Со стороны силовых структур среди погибших названо 13 человек, пострадало более 350 сотрудников.