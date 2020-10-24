Правительство Армении сменило командующего пограничными войсками СНБ

https://static.news.ru/photo/da8b0ed2-178c-11eb-94cb-fa163e074e61_660.jpg Вагинак Саркисян Фото: skpw.ru

Командующий пограничными войсками СНБ Армении Вагинак Саркисян освобождён от занимаемой должности. Указ, в котором прописано его увольнение, подписал президент страны Армен Саркисян. Документ был предложен главе государства армянским премьер-министром Николом Пашиняном.

Президент подписал бумагу в понедельник, 26 октября. В этот же день главой Армении был издан указ, согласно которому новым командующим пограничными войсками государства назначен Арман Маралчан.

Как ранее писал NEWS.ru, власти Армении подтвердили готовность к мирному решению конфликта в Нагорном Карабахе на основе компромисса. Об этом заявила пресс-секретарь армянского премьер-министра Мане Геворкян.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.