Глава администрации Алма-Ата Бакытжан Сагинтаев передал новогодние подарки детям, пострадавшим при крушении самолёта компании Bek Air.
Для этого он посетил Центр детской неотложной медицинской помощи. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Вручил им новогодние подарки от имени президента страны Касым-Жомарта Токаева, который пожелал детям скорейшего выздоровления, — передаёт ТАСС сообщение.
По словам главврача медучреждения Абая Кусаинова, после аварии шестерых детей госпитализировали в отделение реанимации интенсивной терапии, троих доставили в отделение травматологии, а ещё двоим провели операции.
Ранее NEWS.ru писал о том, что администрация международного аэропорта Алма-Аты предоставила необходимую технику для доставки тел жертв авиакатастрофы в Нур-Султан, Павлодар и Кызылорду, а также выразила готовность оказать содействие в организации их похорон. Об этом сообщил начальник подразделения досмотра службы авиационной безопасности аэропорта Эльдар Мухамедиев.