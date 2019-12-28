https://static.news.ru/photo/d0968844-2a29-11ea-89c2-fa163e074e61_660.jpg Бакытжан Сагинтаев Фото: Алматы/vk.com

Глава администрации Алма-Ата Бакытжан Сагинтаев передал новогодние подарки детям, пострадавшим при крушении самолёта компании Bek Air.

Для этого он посетил Центр детской неотложной медицинской помощи. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Вручил им новогодние подарки от имени президента страны Касым-Жомарта Токаева, который пожелал детям скорейшего выздоровления, — передаёт ТАСС сообщение.

По словам главврача медучреждения Абая Кусаинова, после аварии шестерых детей госпитализировали в отделение реанимации интенсивной терапии, троих доставили в отделение травматологии, а ещё двоим провели операции.

Ранее NEWS.ru писал о том, что администрация международного аэропорта Алма-Аты предоставила необходимую технику для доставки тел жертв авиакатастрофы в Нур-Султан, Павлодар и Кызылорду, а также выразила готовность оказать содействие в организации их похорон. Об этом сообщил начальник подразделения досмотра службы авиационной безопасности аэропорта Эльдар Мухамедиев.