Посол РФ заявил об общей позиции России и США по Карабаху

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Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал приятной неожиданностью тот факт, что позиции России и США могут совпадать в некоторых вопросах, таких, как, например, урегулирование ситуации в Нагорном Карабахе.

Это было приятной неожиданностью, когда вышло совместное заявление трёх президентов [сопредседателей Минской группы ОБСЕ: России, Франции, США]. Так мало у нас событий, где американская и российская позиции совпали, мы призвали стороны к сдержанности, к прекращению, в первую очередь, огня и к переводу всего в дипломатическое русло. Это действительно так, — приводит ТАСС слова дипломата.

Он добавил, что в позициях Москвы и Вашингтона есть некоторые нюансы, однако в целом позиции двух стран относительно процесса урегулирования конфликта совпадают.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президенты России, Соединённых Штатов Америки и Франции сделали совместное заявление по ситуации на территории Нагорного Карабаха, осудив насилие в Нагорном Карабахе и призвав участников конфликта прекратить огонь и сесть за стол переговоров.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии, писал NEWS.ru.