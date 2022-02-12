Посол США и ряд дипломатов переезжают из Киева во Львов

Американский посол и дипломаты переезжают из Киева во Львов, сообщает издание «Европейская правда». Решение о переезде было принято в сжатые сроки в воскресенье, 13 февраля, на фоне напряжённой обстановки на Украине, сообщают в издании.

Это временное решение, команда посольства вернется в Киев, как только это позволит ситуация безопасности. Во Львове будет работать основная команда посольства, руководители отделов и т. д., — рассказал собеседник агентства.

Также сообщается, что министр иностранных дел Израиля Яиц Лапид договорился с украинскими коллегами, что в случае начала военного конфликта между Украиной и Россией израильское посольство также будет эвакуировано из Киева во Львов.

Ранее стало известно, что сотрудники Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) начали выезжать на машинах из Донецка. Иностранцы покидают территорию Украины из-за угрозы «российского вторжения».

Ряд государств со всего мира призвали своих дипломатических работников и простых граждан как можно скорее покинуть территорию Украины. Ранее выехать из страны призвал соотечественников лидер США Джо Байден, предупреждение с призывом не посещать Украину опубликовал Госдеп. В числе выпустивших предупреждения стран значатся Великобритания, Германия и Австралия.

Позднее в Донецк прибыли новые представители ОБСЕ, и стало известно, что отъезд ряда специалистов связан не с возможной «российской агрессией», а с рабочей ротацией.