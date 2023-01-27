Политолог Шульман получила работу в Казахстане Политолог Шульман стала профессором КАЗГЮУ имени М.Нарикбаева в Казахстане

Фото: vk.com/e.schulmann

Екатерина Шульман

Политолог Екатерина Шульман (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) стала профессором Казахского гуманитарного юридического университета имени М. Нарикбаева, сообщает агентство «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу университета. Отмечается, что в рамках преподавательской деятельности Шульман уже провела две лекции для казахстанских студентов по политологии.

Первую лекцию в Астане она провела на тему «Анализ геополитической ситуации на Евразийском пространстве: взгляд политолога». Позднее она организовала вторую лекцию для учащихся магистратуры КАЗГЮУ на тему «Информационный “серфинг”: советы эксперта по развитию навыков грамотного политического анализа». Сама Шульман в своем Telegram-канале поблагодарила руководство университета за оказанное доверие.

Вот как полезно академическим работникам летать в Астану! Доброе руководство КАЗГЮУ предоставило мне живых студентов (очень заинтересованных, по моим первым впечатлениям) и возможность поучаствовать в создании курса политологии для бакалавров 2-3 курса, которые учатся не на политологов, но нуждаются в политологических знаниях. Поскольку никаких учебных часов в России у меня нет, <...> то чувства мои понятны всякому преподавателю, отлученному от преподавания, — написала политолог.

Ранее Замоскворецкий суд Москвы признал законным включение Шульман в список СМИ-иноагентов. Юрист Павел Чиков рассказал, что в административном иске к Минюсту было отказано. Во время заседания представители Шульман оспаривали решение суда и считали его незаконным, так как, по их словам, в ее случае речь идет о преподавательской деятельности, а не политической.