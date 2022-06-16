Суд признал законным включение Шульман в список СМИ-иноагентов

Фото: ok.ru/ekaterina.schulmann

Политолог Екатерина Шульман

Московский Замоскворецкий суд признал законным включение политолога Екатерины Шульман в список СМИ-иноагентов. Об это сообщает РИА Новости. В своем Telegram-канале юрист Павел Чиков поделился подробностями заседания.

Заседание длилось 30 минут. В административном иске к Министерству юстиции РФ отказано, — отметил юрист.

Во время заседания представители Шульман (вошла в список СМИ, исполняющих функции иностранных агентов) оспаривали решение суда и считали его незаконным, ведь здесь идет преподавательская деятельность, а не политическая.

Представители Минюста уточнили, что для признания иностранным агентом не нужно никаких «количественных и качественных характеристик» получения денежных средств из-за рубежа.

Ранее стало известно, что неизвестные расклеили листовки в доме, где жила Екатерина Шульман (вошла в список СМИ, исполняющих функции иностранных агентов). Вандалы повесили плакаты со снимками украинских националистов в подъезде дома по старому адресу проживания политолога.