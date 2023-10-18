Политолог рассказал, на кого Запад может поменять президента Зеленского Политолог Корнилов: в 2024 году Зеленского поменяют на Порошенко или Тимошенко

Запад добивается перевыборов президента Украины в 2024 году, несмотря на нежелание Киева их проводить, заявил NEWS.ru бывший директор голландского Центра евразийских исследований, политолог Владимир Корнилов. По его словам, выборы Западу нужны для контроля над президентом Владимиром Зеленским, и если он перестанет устраивать Вашингтон и Брюссель, то ему быстро найдут замену в лице бывшего главы Украины Петра Порошенко или экс-премьера Юлии Тимошенко.

Соперники президента уже активизировались. Среди них Петр Порошенко и Юлия Тимошенко. Это означает, что кандидаты на замену Зеленскому уже есть, — заключил эксперт.

При этом, по словам Корнилова, если выборы президента Украины в будущем году состоятся, то честного подсчета голосов ожидать не стоит: сами представители команды Зеленского признали, что не смогут организовать голосование в зоне боевых действий. К тому же за границей находятся миллионы украинцев.

Президента Владимира Зеленского может сменить депутат Верховной рады, экс-спикер парламента Дмитрий Разумков, предположил ранее в беседе с NEWS.ru глава национально-культурной автономии «Украинцы России» Богдан Безпалько. По словам эксперта, Разумков не успел испортить свою репутацию коррупционными скандалами.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью румынскому телеканалу Digi24 рассказал, что будет баллотироваться на следующих выборах, даже если конфликт с Россией продолжится. При этом украинский лидер пообещал не участвовать в президентской гонке, если боевые действия завершатся к моменту её начала. Ранее Зеленский требовал от Запада $5 млрд на проведение выборов в военное время.