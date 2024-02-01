Политолог рассказал, чем опасно для РФ назначение Буданова главкомом ВСУ Политолог Пургин: при главкоме ВСУ Буданове возрастут риски терактов в РФ

Фото: Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Назначение главы разведки Украины Кирилла Буданова на пост главнокомандующего ВСУ ничего хорошего для России не несет, заявил NEWS.ru экс-спикер парламента ДНР, политолог Андрей Пургин. По его словам, в этом случае возрастут риски терактов в РФ, усилятся обстрелы подстанций, вокзалов.

Россия, если Буданова назначат главкомом, может ожидать любых терактов на своей территории, вплоть до атак на атомные объекты. Буданов — это образец современной бандеровщины. Но она будет востребована в том случае, если фронт остановится на длительное время, а Украина перестанет мечтать о наступлениях, — считает политолог.

Как заявил Пургин, назначение Буданова главкомом будет означать переход Киева к открытой политике нацизма, убийства мирного населения, поскольку сейчас украинские власти его пытаются маскировать под «западные ценности». Собеседник считает, что, к примеру, удары по рынкам в Донецке — дело рук главы ГУР.

Прилеты по донецким рынкам с многочисленными жертвами — это будановщина. Залужный вряд ли имел к ним отношение. Буданов пытается таким образом воздействовать на людей, вселить в них страх. Это и есть современная бандеровщина. Классическую военную науку Буданов не понимает, в отличие от Залужного, — заключил политолог.

Президент Украины Владимир Зеленский действительно хотел уволить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, однако ему пришлось отказаться от этой идеи из-за отсутствия преемников, сообщает немецкое издание Bild. По его данным, все кандидаты на пост главкома ВСУ отказались занимать эту должность. В числе таковых называются Кирилл Буданов, а также командующий сухопутными войсками Александр Сырский.