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Объём поступлений в госбюджет Украины в январе 2020 года оказался значительно меньше запланированного.

Министерство финансов страны сообщило об этом в Facebook. По данным ведомства, в первом месяце года бюджет получил 42,6 млрд гривен, что на 13,8 млрд, или 24,5%, меньше запланированного. Минфин утверждает,...