Заявление о возможности распада Украины на пять независимых государств — «грузинская фантазия» политика Михаила Саакашвили, заявил российский политолог Василий Колташов.
Эксперт скептически встретил заявление экс-президента Грузии и бывшего мэра Одессы об опасности экономической политики Владимира Зеленского и «самых настоящих частных армий», которыми якобы обладают главы крупных городов.
Распад Украины на отдельные государства, способные функционировать, — это грузинская фантазия. <...> Думаю, Саакашвили сейчас пытается напугать украинского обывателя и пробудить его к терпению к проводимой в стране политике. <...> Этот страх должен перекрыть страх дальнейшей экономической катастрофы, — заявил Колташов в комментарии Nation News.
Ранее NEWS.ru сообщал, что МВД Грузии начало расследование в отношении бывшего президента страны Михаила Саакашвили. Его заподозрили в попытке свержения власти.