«Политический дуализм»: политолог оценил работу Кравчука Политолог Скачко: при Кравчуке на Украине появился политический дуализм

Леонид Кравчук / Фото Дмитрий Донской/РИА Новости

При первом президенте Украины Леониде Кравчуке в стране появился политический дуализм, заявил политолог Владимир Скачко изданию EADaily. Тогда за экономику и культуру в стране стали отвечать две совершенно разные политические группы, объяснил он.

Именно при Кравчуке сформировался политический дуализм. Его суть — когда за экономику отвечают «красные директора» или бывшие советские номенклатурные работники, а духовно-культурная сфера отдана национал-демократам. Эти национал-демократы сразу же попали под влияние украинской диаспоры в США и Канаде, — сказал Скачко.

Кроме того, на них сказалось влияние антироссийского менталитета Галиции, считает он. Скачко также обвинил бывшего президента в крахе Минских соглашений и в том, что не удалось решить кризиса на Донбассе. Кравчук создал независимую Украину и поставил на ней «жирную точку», заявил политолог.

Он добавил, что на Украине большинство граждан отнеслось к смерти политика безразлично, так как им сейчас не до этого.

Леонид Кравчук умер 10 мая на 89-м году жизни. Действующий президент Украины Владимир Зеленский отметил умение политика «находить мудрые слова и говорить их так, чтобы услышали все украинцы». По его словам, Кравчук не был просто политиком или исторической фигурой, он «всегда был с народом». Украинский лидер выразил слова благодарности за вклад в развитие страны.