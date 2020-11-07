Полиция начала разгонять протестующих в Тбилиси

Полиция начала разгон митингующих у здания Центральной избирательной комиссии в Тбилиси.
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В 19:00 мск истёк срок ультиматума, условия которого в начале протестной акции озвучил один из лидеров партии «Единое национальное движение» Ника Мелия. Оппозиция требовала отправить в отставку главу ЦИК Грузии Тамар Жванию, передавал NEWS.ru.
Ещё одна акция протеста 8 ноября прошла в Батуми. Там, как и в столице, на улицы вышли граждане, недовольные итогом парламентских выборов.
ЦИК обнародовал результаты выборов 1 ноября. Партия «Грузинская мечта» одержала победу, набрав 48,15% голосов. Оппозиционный блок «Единое национальное движение — Сила в единстве» стал вторым с 27,14%. В парламент прошло ещё одно объединение и шесть партий. Оппозиция отказалась признавать итоги выборов, назвав голосование сфальсифицированным.
Преодолевшие минимальный барьер на парламентских выборах оппозиционные партии и блоки отказались посылать своих представителей в законодательный орган.