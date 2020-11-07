Полиция начала разгонять протестующих в Тбилиси

https://static.news.ru/photo/7cc907e0-21f0-11eb-b7d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Владимир Умикашвили/РИА Новости

Полиция начала разгон митингующих у здания Центральной избирательной комиссии в Тбилиси.

Как сообщает освещающий протестную акцию телеканал TV Pirveli, полиция применяла водомёты. На улицах города слышались выстрелы. Манифестанты кидают в правоохранителей камни.

В 19:00 мск истёк срок ультиматума, условия которого в начале протестной акции озвучил один из лидеров партии «Единое национальное движение» Ника Мелия. Оппозиция требовала отправить в отставку главу ЦИК Грузии Тамар Жванию, передавал NEWS.ru.

Ещё одна акция протеста 8 ноября прошла в Батуми. Там, как и в столице, на улицы вышли граждане, недовольные итогом парламентских выборов.

ЦИК обнародовал результаты выборов 1 ноября. Партия «Грузинская мечта» одержала победу, набрав 48,15% голосов. Оппозиционный блок «Единое национальное движение — Сила в единстве» стал вторым с 27,14%. В парламент прошло ещё одно объединение и шесть партий. Оппозиция отказалась признавать итоги выборов, назвав голосование сфальсифицированным.

Преодолевшие минимальный барьер на парламентских выборах оппозиционные партии и блоки отказались посылать своих представителей в законодательный орган.