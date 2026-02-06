Подросток с топором напал на двух одноклассников прямо в школе

Подросток с топором напал на двух одноклассников прямо в школе В Казахстане ученик 10-го класса напал с топором на двух сверстников

Старшеклассник напал с топором на сверстников в школе № 6 имени Пушкина в города Кульсары на западе Казахстана, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Атырауской области. В результате инцидента двое подростков получили ранения легкой степени тяжести.

Ученик 10-го класса после конфликта со сверстниками совершил нападение, после чего покинул территорию школы. <...> Двое учащихся получили легкие телесные повреждения, — отметили в департаменте.

Подростка оперативно задержали, возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. 15-летнего подозреваемого поместили в изолятор временного содержания и поставили на учет органов внутренних дел. В отношении его родителей возбудили административное производство за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию.

Ранее житель Сергиева Посада в Московской области устроил стрельбу из окна жилого дома, пострадал прохожий. 19-летнего стрелка отправили под домашний арест. В ходе обысков правоохранители изъяли предмет, конструктивно схожий с пневматическим оружием. Теперь молодому человеку грозит до восьми лет лишения свободы.