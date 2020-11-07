Песков рассказал об усилиях РФ по урегулированию конфликта в Карабахе

https://static.news.ru/photo/1777d796-2271-11eb-a2f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Россия прилагает все возможные усилия, чтобы способствовать урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе политическими и дипломатическими средствами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Российская сторона по-прежнему прилагает все возможные усилия для урегулирования конфликта вокруг Нагорного Карабаха политико-дипломатическими средствами, — сказал он.

По его словам, РФ продолжит работать в этом направлении, передаёт РИА Новости.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.

Ранее NEWS.ru писал о том, что с начала эскалации конфликта на территории Нагорного Карабаха погибли 93 мирных жителя Азербайджана. Об этом 9 ноября сообщили представители Генеральной прокуратуры республики.