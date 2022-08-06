Первый туристический поезд из России прибудет в Брест и Гродно

Первый рейс туристического поезда для россиян «Белорусский вояж» прибудет сегодня в города Брест и Гродно. Программа тура рассчитана на двухдневное пребывание с возможностью самостоятельного выбора предпочитаемого маршрута: после прибытия в Белоруссию часть вагонов с туристами отправится в Брест, а другая - в Гродно, сообщает Belros.tv.

Сегодня в Брест и Гродно прибудет первый рейс туристического поезда "Белорусский вояж" - нового совместного проекта Белорусской железной дороги и ОАО "РЖД". Главная особенность - ночные переезды в формате "отель на колесах" и продолжительные стоянки в Бресте, Гродно и Минске, — говорится в сообщении.

В Бресте для гостей запланированы обзорная экскурсия по городу, посещение Музея обороны Брестской крепости, экскурсия в Национальный парк "Беловежская пуща" с обедом на Царской поляне, посещением Музея природы и вольеров, а также прогулки по старому городу.



В Гродно туристы смогут посетить концерт органной музыки, королевский Старый замок и прогуляться по улочкам исторического центра. Программа первого дня завершится ночным переездом из Бреста и Гродно в Минск. В столице участников ждут экскурсия по городу, замковому комплексу "Мир".

