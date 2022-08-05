На форуме «Путешествуй!» представили новые маршруты для автотуристов

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Российский туристический форум «Путешествуй!» на ВДНХ

На туристическом форуме «Путешествуй!», который проходит с 4 по 7 августа в Москве на ВДНХ, представили новые маршруты для автотуристов. Советник руководителя Федерального агентства по туризму Юлия Рыбакова рассказала, что на туристическом портале можно найти 133 готовых маршрута, а также 20 идей для коротких поездок в соседние города.

В рамках трека национальных туристских маршрутов мы обсуждаем и автомобильные маршруты для индивидуальных туристов. Также мы запустили кампанию коротких поездок в соседние города <...> можно подобрать 20 готовых вариантов, география которых охватывает города и регионы в Центральной, Северо-Западной и Южной частях России, а также Приволжье, Урал и Дальний Восток, — отметила Рыбакова.

Организатором Российского туристического форума стал Фонд Росконгресс. Соорганизатором выступило Федеральное агентство по туризму и ВДНХ при поддержке Русского географического общества.

Ранее на открытии туристического форума «Путешествуй!» отметили особую популярность автотуризма среди жителей России. В связи с этим, заместитель председателя комитета Госдумы РФ по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николай Валуев заявил о необходимости развивать придорожную инфраструктуру: строить гостиницы, мотели, заправки, пункты общественного питания.