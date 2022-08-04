В Москве стартовал туристический форум «Путешествуй!»

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

В Москве на ВДНХ стартовал Российский туристический форум «Путешествуй!», который продлится с 4 по 7 августа. Ключевым событием первого дня стала пленарная сессия, на которой рассказали о возможностях внутреннего туризма. В ходе заседания была отмечена особая популярность автопутешествий среди россиян. В связи с этим, в стране необходимо развивать придорожную инфраструктуру, заявил заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николай Валуев.

Я возглавляю рабочую группу по разработке нового закона о туризме, и автомототуризм — одно из новых понятий, которое должно туда войти. Направление пользуется в России особой популярностью, но для путешествия на дальние расстояния необходимо развивать придорожную инфраструктуру: автозаправочные станции, гостиницы, кемпинги, мотели, пункты общественного питания, — отметил Валуев.

Организатором Российского туристического форума стал фонд «Росконгресс». Соорганизатором выступило Федеральное агентство по туризму и ВДНХ при поддержке Русского географического общества.

Форум «Путешествуй!» также покажет гастрономическое разнообразие регионов России. Все участники смогут продегустировать национальные блюда, а также попробовать их приготовить на одном из 11 мастер-классов от ведущих поваров.