Первый пациент с коронавирусом умер в Грузии

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В Грузии зафиксирована первая смерть пациента с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Первый канал Общественного вещателя Грузии.

Умерла 79-летняя женщина, инфицированная коронавирусом. Она поступила в клинику 31 марта, — сообщили журналисты со ссылкой на Первую университетскую клинику Тбилиси.

Она попала в больницу из болнисско-марнеульского кластера, край Квемо-Картли.

Ранее исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе рассказал журналистам, что члены парламента и правительства страны на протяжении трёх месяцев будут отдавать треть своей зарплаты в фонд борьбы с коронавирусом.

NEWS.ru писал, что грузинские власти 31 марта ужесточили чрезвычайное положение: запрещено движение общественного транспорта, не работает метро, автомобили могут передвигаться по требованиям Минздрава. С 21:00 по 06:00 в стране действует комендантский час.

Всего в Грузии зарегистрировано 156 случаев заболевания коронавирусом. Излечились 28 человек.