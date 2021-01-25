Патрушев предрёк развал украинской экономики без связей с Россией

https://static.news.ru/photo/82d78c1a-5fa8-11eb-bb29-fa163e074e61_660.jpg Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Экономика Украины остаётся зависимой от России, потому украинский бизнес пытается сохранить связи с нашей страной. Такое мнение выразил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

По его мнению, деградация двусторонних торгово-экономических отношений во многом произошла из-за русофобии, которая культивируется украинской властью. Несмотря на это, Россия остаётся для своего соседа одним из ключевых торговых партнёров.

К тому же Украине не удалось заместить экспорт в Россию поставками своей продукции на Запад. Поэтому украинский бизнес пытается сохранить налаженные десятилетиями торгово-экономические связи и технологические цепочки, чтобы не допустить полного развала экономики в своей стране, — заявил Патрушев в интервью «АиФ».

Секретарь Совбеза обратил внимание на то, что происходящие сейчас на Украине события, в том числе запрет русского языка в торговой сфере, является продолжением русофобских действий политиков, которые пришли к власти после государственного переворота 2014 года и управляются из США. Действия, направленные на разделение народов России и Украины, диктуются из Вашингтона, подчеркнул Патрушев.

Как ранее писал NEWS.ru, Патрушев заявил, что Запад использует оппозиционера Алексея Навального для дестабилизации обстановки в России. Таким образом он прокомментировал призыв украинских властей к разрыву отношений с Москвой до тех пор, пока оппозиционер не будет освобождён.