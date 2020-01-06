https://static.news.ru/photo/6d7a4662-30a3-11ea-952d-fa163e074e61_660.jpg Фото: GTW/imageBROKER.com/Global Look Press

На неописанном участке киргизско-узбекской государственной границы произошла драка между пограничниками Узбекистана и киргизскими пастухами.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы (ГПС) Киргизии. По её данным, узбекским пограничникам пришлось сделать предупредительные выстрелы, чтобы остановить драку. В результате пострадавших нет.

Пострадавших в результате выстрелов нет. В настоящее время пограничные представители двух стран проводят встречу, — говорится в сообщении ведомства.

Причиной перепалки послужило то, что граждане Киргизии собирали свой скот, который разбрёлся, пока пасся, и оказались на неописанном участке границы. Пастухи вступили в словесную перепалку с пограничным нарядом Узбекистана, которая позже переросла в драку.

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