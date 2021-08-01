Пашиняна назначили премьер-министром Армении

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Партия «Гражданский договор» выдвинула Никола Пашиняна на пост премьер-министра Армении. Об этом сообщила депутат Назели Багдасарян на своей странице в Facebook.

Отмечается, что партия «Гражданский договор» предложила президенту Армении Армену Саркисяну назначить Пашиняна премьер-министром. Сейчас он исполняет обязанности главы правительства. Согласно конституции Армении, президент страны после начала срока полномочий новоизбранного Национального...