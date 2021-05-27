Пашинян представит план мирного урегулирования на границе

https://static.news.ru/photo/dfb8c82a-bef5-11eb-80b4-96000091f725_660.jpg Никол Пашинян Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

План мирного урегулирования ситуации на границе с Азербайджаном вскоре будет представлен армянской стороной. Об этом 27 мая в Facebook сообщил исполняющий обязанности премьер-министра республики Никол Пашинян.

По его словам, план, который удовлетворит интересы обеих сторон, представят очень скоро.

Уверен, что это предложение взаимовыгодно и осуществимо в короткие сроки при поддержке международного сообщества, — добавил политик.

Ранее в Минобороны Азербайджана заявили, что военнослужащие Армении пытались перейти границу в районе населённого пункта Юхары Айрым Кельбаджарского района около трёх утра. Они были взяты в плен. Кроме того, в ведомстве рассказали, что азербайджанские военные пресекли передвижение нескольких танков и боевых машин ВС Армении у границы. Ситуация находится под контролем.

Политолог и генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов заметил, что в настоящий момент в Армении любое крупное и заметное событие приобретает политическую окраску. И задержание азербайджанскими ВС шести армянских военнослужащих, безусловно, будет использовано оппозицией для дискредитации Пашиняна. Противники политика обязательно воспользуются этой ситуацией и ударят по нему.