Пашинян предложил разместить на границе международных наблюдателей

https://static.news.ru/photo/22d0107e-befa-11eb-aad0-96000091f725_660.jpg Никол Пашинян Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Исполняющий обязанности премьера Армении Никол Пашинян предложил разместить на границе с Азербайджаном международных наблюдателей, представляющих РФ или другую страну-сопредседателя Минской группы ОБСЕ. Его слова передаёт РИА Новости.

Я обращаюсь к международному сообществу, и моё предложение также направлено руководству Азербайджана: мы договариваемся, что очень быстро вооруженные подразделения двух сторон зеркально отходят от границы и возвращаются в места постоянных дислокаций, а вдоль границы размещаются международные наблюдатели из РФ или других стран-сопредседателей Минской группы ОСБЕ, — сказал Пашинян на заседании Совбеза.

В минобороны Азербайджана заявили о задержании шестерых армянских военных при попытке перейти границу. Минобороны Армении заявило, что шестеро военных были пленены, «когда проводили инженерные работы на охраняемой территории воинской части армянских ВС на приграничном участке Гегаркуникской области» на границе с Азербайджаном.

Ранее стало известно, что план мирного урегулирования ситуации на границе с Азербайджаном вскоре будет представлен армянской стороной. Об этом 27 мая в Facebook сообщил Пашинян.

По его словам, план, который удовлетворит интересы обеих сторон, будет представлен очень скоро.