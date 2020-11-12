Пашинян: отказ подписать заявление по Карабаху привёл бы к окружению армии

https://static.news.ru/photo/877eb684-24d0-11eb-bae8-fa163e074e61_660.jpg Фото: ArmeniaMOD/facebook.com

Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что в случае отказа подписания заявления по Карабаху 25-тысячная армия оказалась бы в окружении.

Мы за считанные дни могли потерять Степанакерт. Многие говорят, что если потеряли Гадрут и Шуши, и если бы мы потеряли Степанакерт, то ничего не изменилось бы. Но, на самом деле, при потере Степанкерта, мы бы потеряли Аскеран и Мартакерт. Эти города в первые дни войны были тылом, там не было укреплений, — цитирует Пашиняна Telegram-канал «Sputnik Армения».

По его словам, после утраты этих городов более 20 тысяч солдат и офицеров попали бы в кольцо и могли бы погибнуть или оказаться в плену.

Я предпочел жизни 25 тысяч солдат своей карьере и своей жизни, — подчеркнул премьер страны.

Политик напомнил, что российские миротворцы уже находятся в Лачинском коридоре. Они будут обеспечивать безопасность наземной связи между Ереваном и Степанакертом, а также безопасность жителей Карабаха на всей территории непризнанной республики.

После подписания заявления по Карабаху в Ереване прошла акция протеста. Оппозиция собралась у здания правительства Армении и потребовала отставки премьера страны. Люди скандировали «Никол — предатель». 17 оппозиционных партий выпустили совместное заявление, в котором назвали мирный договор с Баку «самой позорной страницей в истории».

12 ноября, на следующий день после акции протеста, в армянской столице были арестованы 10 оппозиционных политиков. Их обвиняют в организации незаконных демонстраций, писал NEWS.ru.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.