Пашинян обратится в ОДКБ из-за инцидента в Сюникской области Армении

https://static.news.ru/photo/17190d12-b405-11eb-bfe9-96000091f725_660.jpg Никол Пашинян Фото: primeminister.am

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян поручил Совбезу страны, главам МИД и Минобороны провести консультации в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) по ситуации в Сюникской области. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, следует провести консультации, в том числе по координации позиций стран — членов ОДКБ для принятия мер по устранению угрозы, а также предпринять шаги для реализации мероприятий по реагированию на кризисные ситуации.

Несмотря на то что на данный момент случаев обстрела или перестрелки не зафиксировано, тем не менее быстрая реализация упомянутых процедур ОДКБ важна для недопущения дальнейшей эскалации и защиты территориальной целостности, стабильности и суверенитета Армении, — заявил Пашинян.

12 мая Совет безопасности Армении провёл заседание, на котором обсуждалась ситуация в Сюнике. По словам Пашиняна, азербайджанские военные углубились до 3,5 километра на территорию, прилегающую к озеру Севлич Сюника, через государственную границу Армении. Он утверждал, что военные пытались установить контроль над озером.

Ранее Пашинян дискредитировал взаимоотношения Еревана с партнёрами по ОДКБ. Ещё находясь в оппозиции, он выступал за выход Армении из организации, а после прихода к власти в 2018 году почти сразу же отдал под арест тогдашнего генсека ОДКБ Юрия Хачурова. После этого Ереван длительное время блокировал назначение нового генсека.