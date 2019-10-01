https://static.news.ru/photo/619f36b6-e47e-11e9-bfef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Руководство партии «Голос» призвала президента Украины Владимира Зеленского объяснить суть «формулы Штайнмайера» на заседании Верховной Рады.

«Голос» требует проведения закрытого заседания парламента, на котором президент Зеленский должен объяснить: какой документ подписан в Минске и на какие уступки готов пойти президент, — говорится в сообщении партии.

Члены партии против проведения выборов на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса без полного и безусловного контроля украинского государства за границей с РФ. Они требуют, чтобы им объяснили, какие договоренности достигла украинская делегация со страной-агрессором под видом реализации несуществующей «формулы Штайнмайера», передаёт « Интерфакс ».

Ранее на заседании Контактной группы 1 октября Украина подписала так называемую «формулу Штайнмайера» — документ, определяющий механизм самоуправления для отдельных районов Луганской и Донецкой областей. Подпись под документом поставил Леонид Кучма, возглавляющий украинскую делегацию. После этого президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ближайшее время будет разработан новый закон об особом статусе Донбасса, писал News.ru.