Руководство партии «Голос» призвала президента Украины Владимира Зеленского объяснить суть «формулы Штайнмайера» на заседании Верховной Рады.
«Голос» требует проведения закрытого заседания парламента, на котором президент Зеленский должен объяснить: какой документ подписан в Минске и на какие уступки готов пойти президент, — говорится в сообщении партии.
Члены партии против проведения выборов на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса без полного и безусловного контроля украинского государства за границей с РФ. Они требуют, чтобы им объяснили, какие договоренности достигла украинская делегация со страной-агрессором под видом реализации несуществующей «формулы Штайнмайера», передаёт «
Ранее на заседании Контактной группы 1 октября Украина подписала так называемую «формулу Штайнмайера» — документ, определяющий механизм самоуправления для отдельных районов Луганской и Донецкой областей. Подпись под документом поставил Леонид Кучма, возглавляющий украинскую делегацию. После этого президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ближайшее время будет разработан новый закон об особом статусе Донбасса, писал News.ru.