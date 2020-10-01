Парламент Белоруссии утвердил Головченко на посту премьер-министра

Нижняя палата Национального собрания Белоруссии утвердила Романа Головченко на посту нового премьер-министра страны.
Кандидатуру Головченко представил глава администрации президента Игорь Сергеенко,
Он отметил, что новый премьер успел «быстро и уверенно войти в ритм работы во время одного из самых непростых периодов в истории государства».
Предыдущий состав правительства, согласно законодательству страны, после выборов 9 августа ушёл в отставку. 12 августа президент Александр Лукашенко назначил Головченко новым председателем правительства.
Выборы главы государства прошли в Белоруссии 9 августа. Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%. После этого в стране вспыхнули массовые акции протеста, а белорусские силовики в течение нескольких дней жёстко разгоняли протестующих.
Ранее NEWS.ru сообщал, что лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе согласовали санкции против Белоруссии, они коснутся около 40 чиновников, ответственных «за фальсификацию выборов и нарушение прав человека». Минск в ответ на рестрикции ЕС ввёл ответные санкции.
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