Парламент Белоруссии утвердил Головченко на посту премьер-министра

https://static.news.ru/photo/17f7582a-0496-11eb-82ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrei Stasevich/BelTA/Global Look Press

Нижняя палата Национального собрания Белоруссии утвердила Романа Головченко на посту нового премьер-министра страны.

Кандидатуру Головченко представил глава администрации президента Игорь Сергеенко, сообщает ТАСС.

Он отметил, что новый премьер успел «быстро и уверенно войти в ритм работы во время одного из самых непростых периодов в истории государства».

Предыдущий состав правительства, согласно законодательству страны, после выборов 9 августа ушёл в отставку. 12 августа президент Александр Лукашенко назначил Головченко новым председателем правительства.

Выборы главы государства прошли в Белоруссии 9 августа. Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%. После этого в стране вспыхнули массовые акции протеста, а белорусские силовики в течение нескольких дней жёстко разгоняли протестующих.

Ранее NEWS.ru сообщал, что лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе согласовали санкции против Белоруссии, они коснутся около 40 чиновников, ответственных «за фальсификацию выборов и нарушение прав человека». Минск в ответ на рестрикции ЕС ввёл ответные санкции.