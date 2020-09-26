Парламент Азербайджана соберётся из-за обострения в Карабахе

https://static.news.ru/photo/3a3ddaa8-00b8-11eb-8445-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.az

Созвано внеочередное заседание меджлиса (парламента) Азербайджана в связи с конфликтом в Нагорном Карабахе.

Об этом журналистам РИА Новости рассказал анонимный источник. Заседание состоится в 16:00 по московскому времени.

О повестке будет сообщено дополнительно, оно (заседание. — NEWS.ru) связано с ситуацией на фронте, — добавил собеседник агентства.

27 сентября ситуация в Нагорном Карабахе обострилась, начались военные действия. Правительство Армении приняло решение об объявлении военного положения и всеобщей мобилизации в стране в связи с конфликтом в Нагорном Карабахе. Он этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество чётко определяет принадлежность этих земель Азербайджану, но выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии, писал NEWS.ru.