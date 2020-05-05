В Минске назвали парад 9 мая демонстрацией твёрдости белорусов

https://static.news.ru/photo/317fe25c-8ebd-11ea-9c17-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Драчев/ТАСС

Военный парад в честь 75-летия Победы в Минске покажет твёрдость и приверженность белорусов делу мира. С таким заявлением выступил председатель палаты представителей Национального собрания республики Владимир Андрейченко.

По мнению спикера, белорусам право на жизнь и свободу досталось слишком дорогой ценой, поэтому нравственный долг каждого гражданина — бережно хранить память о подвиге предков. Андрейченко считает, что предстоящий парад 9 мая и торжественные мероприятия, которые пройдут по всей стране, покажут незыблемость позиции Белоруссии, передаёт ТАСС.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко отметил, что массовые мероприятия по случаю Дня Победы не окажут влияния на ситуацию с коронавирусом и здоровье людей.

Как писал NEWS.ru, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выражает обеспокоенность решением властей Белоруссии провести 9 мая парад Победы. Как отметил официальный представитель ВОЗ в Минске Батыр Бердыклычев, особое волнение у организации вызывает возможное участие в праздничных мероприятиях пожилых людей, которые входят в группу риска по коронавирусу.