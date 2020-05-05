В Минске назвали парад 9 мая демонстрацией твёрдости белорусов

Военный парад в честь 75-летия Победы в Минске покажет твёрдость и приверженность белорусов делу мира. С таким заявлением выступил председатель палаты представителей Национального собрания республики Владимир Андрейченко.
По мнению спикера, белорусам право на жизнь и свободу досталось слишком дорогой ценой, поэтому нравственный долг каждого гражданина — бережно хранить память о подвиге предков. Андрейченко считает, что предстоящий парад 9 мая и торжественные мероприятия, которые пройдут по всей стране, покажут незыблемость позиции Белоруссии,
Ранее белорусский президент Александр Лукашенко отметил, что массовые мероприятия по случаю Дня Победы не окажут влияния на ситуацию с коронавирусом и здоровье людей.
Как писал NEWS.ru, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выражает обеспокоенность решением властей Белоруссии провести 9 мая парад Победы. Как отметил официальный представитель ВОЗ в Минске Батыр Бердыклычев, особое волнение у организации вызывает возможное участие в праздничных мероприятиях пожилых людей, которые входят в группу риска по коронавирусу.
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