Папа Римский призвал стороны конфликта в Нагорном Карабахе к диалогу

Папа Римский Франциск призвал конфликтующие в Нагорном Карабахе стороны идти путём «искреннего диалога с помощью международного сообщества».
Хочу вновь обратиться с призывом к ответственным представителям конфликтующих сторон, чтобы они как можно скорее вмешались, дабы остановить пролитие крови невинных людей, - заявил понтифик во временя традиционной воскресной речи, обращённой к прихожанам из окна Апостольского дворца в Ватикане.
Он подчеркнул, что вооружённые столкновения продолжаются «при все большем вовлечении гражданского населения», разрушаются места отправления культа и инфраструктура,
Как сообщал NEWS.ru, в конце сентября Папа Римский Франциск ранее также обратился к лидерам Азербайджана и Армении с призывом прекратить боевые действия.
27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.
Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.
Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически не позволяют окончательно решить конфликт.