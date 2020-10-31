Папа Римский призвал стороны конфликта в Нагорном Карабахе к диалогу

https://static.news.ru/photo/318fb770-1c40-11eb-896e-fa163e074e61_660.jpg Папа Римский Франциск Фото: Ã‚Â© Alessia Giuliani/Global Look Press

Папа Римский Франциск призвал конфликтующие в Нагорном Карабахе стороны идти путём «искреннего диалога с помощью международного сообщества».

Хочу вновь обратиться с призывом к ответственным представителям конфликтующих сторон, чтобы они как можно скорее вмешались, дабы остановить пролитие крови невинных людей, - заявил понтифик во временя традиционной воскресной речи, обращённой к прихожанам из окна Апостольского дворца в Ватикане.

Он подчеркнул, что вооружённые столкновения продолжаются «при все большем вовлечении гражданского населения», разрушаются места отправления культа и инфраструктура, передаёт РИА Новости. Папа Римский отметил, что близок ко всем страдающим, и обратился к верующим с призывом «просить заступничества святых для достижения стабильного мира в регионе».

Как сообщал NEWS.ru, в конце сентября Папа Римский Франциск ранее также обратился к лидерам Азербайджана и Армении с призывом прекратить боевые действия.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически не позволяют окончательно решить конфликт.