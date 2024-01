Отставка Залужного: кем хотел заменить его Зеленский и почему передумал

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press

Владимир Зеленский и Валерий Залужный

Президент Украины Владимир Зеленский предложил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному уйти в отставку, сообщает The Times. Как утверждает западная пресса, генерал отказался. Главными претендентами на его пост называли руководителя военной разведки Кирилла Буданова и командующего Сухопутными войсками Александра Сырского. Не приведет ли попытка Зеленского избавиться от Залужного к путчу в Киеве — в материале NEWS.ru.

Почему Зеленский не уволил Залужного

По сообщениям иностранных СМИ, после встречи 29 января с главкомом ВСУ Зеленский предложил ему покинуть эту должность. Когда Залужный не согласился, президент Украины якобы пообещал лично подписать указ о его увольнении. Как написала газета The Washington Post со ссылкой на источник, Зеленский сказал генералу, что украинцы устали от боевых действий, международные спонсоры замедлили военную помощь, поэтому новый главнокомандующий может «обновить ситуацию». Также между ними возник спор из-за мобилизации, уточнило издание.

По информации издания The Times, Зеленскому пришлось пересмотреть свое решение из-за обеспокоенности союзников, в том числе из США и Великобритании. Также президент якобы столкнулся с давлением со стороны военного командования Украины. У The New York Times другая версия: увольнение Залужного отложили после утечки данных о его отставке. Журналисты также предположили, что замену генералу найти не удалось.

30 января The Economist со ссылкой на источники сообщил, что начальник ГУР Кирилл Буданов в последний момент мог отказаться от назначения на пост главкома. По информации СМИ, то же самое сделал и командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.

Фото: Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency/Global Look Press Валерий Залужный

Действительно ли Буданов и Сырский отказались от поста главкома ВСУ

Бывший депутат Верховной рады Олег Царев сомневается, что глава ГУР и командующий Сухопутными войсками на самом деле отказались от предложения Зеленского возглавить командование ВСУ. Публикации в иностранных изданиях он считает малоубедительными и далекими от реального положения дел.

«Предположения западных журналистов об отказе Буданова и Сырского не укладываются в логику принятия решения на Украине. До того как президент предложит человеку занять должность, тем более такого масштаба, там с этим человеком согласуют этот вопрос раз сто. Оба они — люди Зеленского, которые ни за что бы не стали его подставлять такими резкими отказами», — высказал мнение в беседе с NEWS.ru экс-депутат Рады.

Царев обратил внимание, что в последнее время Буданов стал часто комментировать военную обстановку. По его мнению, такая активность главы военной разведки выглядит странно. Собеседник NEWS.ru предположил, что с помощью этих выступлений обществу навязывается образ Буданова как искусного военного специалиста.

«На Украине не было секретом, что Буданов уже давно рассматривался в качестве нового главкома. Во время пребывания Зеленского в Давосе на Всемирном экономическом форуме обсуждался этот вопрос. После его возвращения оттуда было проведено совещание на эту тему. В принципе, вопрос о назначении Буданова прорабатывался активно, но и тогда была, и сейчас остается проблема с Залужным, как быть с ним», — считает Царев.

Фото: Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press Валерий Залужный и Кирилл Буданов

Кто удерживает Залужного на должности главкома

Как предполагает Царев, есть влиятельные силы, препятствующие увольнению нынешнего главкома, в частности американское руководство. По его мнению, устранение Залужного Вашингтон может воспринять в качестве выпада со стороны Зеленского.

«По схеме, которая уже обсуждалась в украинских верхах, Буданова назначали главнокомандующим ВСУ, Сырского — руководителем Генштаба. Если Зеленский демонстративно отправит в отставку Залужного, это внесет еще больший разлад между США и Украиной. Такое решение может подтолкнуть Вашингтон к неприятным шагам в отношении самого президента Украины, вплоть до его отстранения от власти. Не будем забывать, что после марта нынешнего года у него истекает срок президентских полномочий», — напомнил экс-депутат.

По мнению Царева, увольнение Залужного выгодно России, поскольку США может пойти на крайние меры, полностью урезав военную помощь Киеву, запретив оказывать ее и Евросоюзу.

Фото: Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press Валерий Залужный и Владимир Зеленский

Приведет ли отставка Залужного к военному перевороту на Украине

Проукраинский блогер и бывший разведчик КГБ Юрий Швец со ссылкой на источники сообщил на YouTube-канале, что сразу после появления новостей об «увольнении Залужного» в городе-спутнике Киева Броварах стали стихийно собираться «военные и представители территориальной обороны».

По его словам, они планировали «идти в Киев», чтобы «разобраться в том, что происходит». Как добавил Швец, с аналогичной целью якобы начали формироваться колонны и в двух других областях Украины, которые блогер предпочел не называть.

Советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин не исключает, что отставка Залужного может спровоцировать военный переворот в Киеве. «Ему доверяла армия, ему доверяли очень многие, это серьезный полюс силы на Украине, и он в любом случае остается им», — отметил он.

Фото: Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press Вооруженные силы Украины

Почему Залужный интересен Западу

На Западе президента Украины и главкома ВСУ рассматривают как «непримиримых конкурентов», считает первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

«Залужный интересен в качестве возможной замены невменяемому Зеленскому, их и так повсюду на Западе рассматривают. Если в недрах президентского офиса действительно существует указ об увольнении главкома, я бы советовал Залужному, который, говорят, обладает недюжинным авторитетом в армейской среде, двинуть танки на Киев и попросту взять власть в свои руки. Уверен, что такое развитие событий поддержат и на Западе, где давно уже устали от выкрутасов Зеленского», — отметил Журавлев в беседе с NEWS.ru.

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) ранее объяснил, что между Зеленским и Залужным «есть напряженность», несмотря на отсутствие принципиальных разногласий. По его словам, все дело в том, что главком ВСУ стал делать политические заявления, а не военные.

Фото: Eugen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press Валерий Залужный и Рустем Умеров

Чем Буданов выгоден Москве

России выгодно назначение на пост главкома ВСУ «профессионального диверсанта» Кирилла Буданова, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его мнению, у разведчика нет опыта командования боевыми действиями, что неминуемо приведет к поражениям ВСУ в зоне СВО.

«Буданов хоть и является генерал-лейтенантом, но он диверсант и террорист, а это другой род деятельности. Он не командовал подразделениями. Например, в 1945 году Гитлер назначил Гиммлера командующим армией „Висла“, и тот завалил все, что можно было завалить. Командовать армией — это совсем другое, это не то, чем занимается Буданов, — пакостит диверсиями», — подчеркнул военный эксперт.

Дандыкин не исключает, что Буданов начнет готовить ВСУ как диверсантов, но тогда они не удержат линию фронта. Что касается Сырского, то, по мнению эксперта, он более подготовлен для высокой командной должности. В 1986 году генерал-полковник окончил Московское высшее общевойсковое командное училище, начинал службу командиром взвода, что означает неплохую военную подготовку, отметил военный эксперт.

Фото: МО Украины Кирилл Буданов

Что изменится с назначением нового главкома ВСУ

Военный эксперт Михаил Онуфриенко придерживается другого мнения. Он считает, что назначение нового главкома ВСУ никак не повлияет на ход противостояния России и Украины. С его точки зрения, Москве необходимо продолжать борьбу с киевским режимом, независимо от того, кто там какую должность занимает.

«Десять лет назад, когда этот режим пришел к власти, во главе Украины стояли совершенно другие люди. Но ничего не изменилось с тех пор. Суть этого режима не станет другим от смены главкома. Все они выполняют поставленную задачу. Американцам тоже все равно, кто будет выполнять их волю», — полагает эксперт NEWS.ru.

Фото: Oleksii Chumachenko/Keystone Press Agency/Global Look Press Вооруженные силы Украины

Чем выгоден Москве переворот в Киеве

Даже если Залужный сохранит за собой пост главнокомандующего ВСУ, все равно нынешнюю борьбу за эту должность уже можно считать благоприятной для России, считает заведующий Центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин. По его мнению, «внутриполитическая склока» в Киеве ослабляет как Зеленского, так и Залужного.

«Мы уже сегодня можем делать ставку не на боевые успехи на фронте, а на внутриполитические столкновения в Киеве — они нам принесут успех гораздо быстрее. В этой ситуации будет ли назначен Буданов вместо Залужного, уже не столь важно», — заключил эксперт в беседе с NEWS.ru.

