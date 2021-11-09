Оппозиция потребовала встречи с главой Минюста из-за ситуации с Саакашвили

Грузинские оппозиционеры пришли к зданию Минюста, они требуют встречи с министром и прояснения ситуации с бывшим президентом страны Михаилом Саакашвили, которого 8 ноября перевели в тюремную больницу, передаёт РИА Новости.

На опубликованных кадрах видно , что у Минюста собрались десятки человек. Полиция не пропускает участников митинга ко входу в здание.

Как сообщает телеканал RT, Саакашвили заявил о своём избиении сотрудниками медицинского учреждения после транспортировки.

Сотрудники стали вытаскивать меня из машины. После моего отказа они силой вытолкнули меня, на фоне криков и ругани преступников потащили и несколько раз ударили по шее. Меня таскали за волосы, и, конечно же, в это время я оказал им сопротивление, — говорится в заявлении экс-президента.

По словам адвоката осуждённого политика, Саакашвили продолжает голодать и не принимает назначенные лекарства.

О переводе бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в Глданскую тюремную больницу в Тбилиси стало известно накануне. Такое решение принял консилиум врачей. Грузинские СМИ распространили кадры отлетающего от тюрьмы вертолёта. Ни мать политика, ни его адвокаты не знали, куда увезли Саакашвили.

Перевод политика в тюремную больницу осудили в МИД Украины. В ведомстве призвали грузинские власти безотлагательно перевести Саакашвили в гражданское медучреждение, где ему окажут надлежащую помощь, а также сообщили, что МИД Грузии была передана официальная нота по этому поводу. По мнению украинских дипломатов, пребывание политика в пенитенциарном медучреждении создаёт дополнительные риски и напряжения, которых можно избежать, «руководствуясь гуманитарными соображениями».