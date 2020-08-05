Оппонент Лукашенко попросила помощи у Меркель

https://static.news.ru/photo/60b7c7c0-d719-11ea-b9f4-fa163e074e61_660.jpg Светлана Тихановская Фото: Светлана Тихановская/facebook.com

Политический оппонент действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко, кандидат в лидеры страны Светлана Тихановская обратилась за помощью к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель.

Госпожа Меркель, свяжитесь с Лукашенко. Скажите ему, что мы не хотим войны. Всё, чего мы хотим, — это справедливые выборы, —сказала Тихановская в интервью газете Bild.

Она также заявила об опасениях за свою жизнь, а также пожаловалась на анонимные угрозы, из-за которых она отправила своих детей за границу.

Белорусская оппозиция заявила о поддержке кандидатуры Светланы Тихановской на президентских выборах после того, как основных соперников Лукашенко не допустили до участия в кампании. Речь идёт о Викторе Бабарико (задержан), Валерии Цепкало (эмигрировал) и Сергее Тихановском (муж Светланы, которого также задержали). Сама Тихановская подала документы в Центральную избирательную комиссию за час до окончания подачи заявлений после того, как ЦИК отказал её мужу.

Митинги Светланы Тихановской, которые проходят в белорусских регионах, самые массовые в истории современной Белоруссии. На них выступают и Колесникова с Цепкало. 30 июля на митинге в Минске собралось больше 60 тысяч участников.

Как ранее писал NEWS.ru, внешние силы постоянно пытаются вмешаться в избирательный процесс в Белоруссии. С таким заявлением выступил государственный секретарь Совета безопасности республики Андрей Равков.