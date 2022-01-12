Очевидец рассказал, кто начал беспорядки в Алма-Ате

Беспорядки в Алма-Ате устроили не те, кто вышел на улицы изначально, рассказал ставший их свидетелем общественный деятель Валерий Кудрявцев изданию Lenta.ru. По его словам, хаос начался на второй день, когда на улицах появились новые участники протеста.

4 января митинг шёл дисциплинированно. Когда присоединялись новые люди, им объясняли, что нужно пропускать скорые, не нападать на полицейских, если они не применяют насилия, чётко выдвигать свои требования. Главное было не допустить беспорядков... А на второй день начался апокалипсис. Уже появились, скажем так, новые участники. Они начали громить всё на своем пути, — сообщил Кудрявцев.

Он предположил, что эти люди прибыли из Киргизии и Узбекистана. Также, по словам Кудрявцева, многие приехали на машинах с российскими номерами, но это скорее всего местные.

Я думаю, что на волне роста протеста в город съехались люди, у которых была задача хорошенько поживиться. Хотя и не исключаю вариант, что это могли быть какие-то террористические набеги, — заявил очевидец.

Ранее правоохранительные органы Казахстана задержали в Алма-Ате свыше 1,6 тысячи возможных участников террористических атак, мародёрских нападений и других преступлений. У них изъято огнестрельное оружие и боеприпасы.

По словам ещё одного свидетеля Олжаса Кожахмета, оснований думать о подготовленных протестахнет. Он убеждён, что подавляющее большинство протестующих — это граждане, «которых всё достало».