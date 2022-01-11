В Алма-Ате задержали более 1,6 тысячи участников преступлений

Правоохранительные органы Казахстана задержали в Алма-Ате свыше 1,6 тысячи участников террористических атак, мародёрских нападений и других преступлений, сообщили ТАСС в комендатуре Алма-Аты. У них изъято огнестрельное оружие и боеприпасы.

Всего задержаны 1 678 участников незаконных акций, мародёрств и других преступлений. Изъято 36 единиц огнестрельного оружия и 1476 боеприпасов, - говорится в сообщении.

В Казахстане с первых чисел января начались массовые протесты из-за резкого роста стоимости газомоторного топлива примерно втрое относительно цен в ноябре на фоне отмены госсубсидий и перехода на рыночное ценообразование. Однако вскоре эти протесты переросли в вооружённый мятеж, центром которого стала Алма-Ата. Группы вооружённых боевиков начали захватывать органы власти, отделения полиции и здания управления Комитета госбезопасности, получив доступ к имеющемуся там оружию. Также были ограблены оружейные магазины и отделения банков, не считая множества магазинов.

Аналогичные события происходили в других городах Казахстана, в частности в Жанаозене, Актау и Павлодаре. Режим чрезвычайного положения был введён на всей территории Казахстана. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в республику после обращения главы Казахстана. Прибывшие войска союзников, основная часть которых была из России, заняли основные объекты военной инфраструктуры, позволив использовать казахские войска для борьбы с боевиками.