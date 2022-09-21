Нужны именно специалисты: чем займутся мобилизованные в зоне СВО? Военный аналитик назвал этот процесс «особой наукой», специалистов в которой стоит искать среди советских офицеров-отставников

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Военный билет призывника в сборном пункте военного комиссариата

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в рамках частичной мобилизации призовут 300 тысяч резервистов. Он также заверил, что частичная мобилизация предусматривает призыв только отслуживших в армии и получивших за время службы военно-учётную специальность. Насколько такие резервисты смогут справляться с серьёзными боевыми задачами в ходе специальной военной операции на территории Украины — в материале NEWS.ru.

300 тысяч человек, о которых заявил министр обороны, вполне достаточно, чтобы полностью «закрыть» всю линию соприкосновения на территории Украины, заявил NEWS.ru военный аналитик Александр Жилин.

Верховный главнокомандующий Владимир Путин заявил, что фронт по территории Украины протянулся на тысячу километров. 300 тысяч мобилизуемых, как я понимаю, станут первой партией для отправки на эти участки. Численность вполне достаточная, — убеждён эксперт.

Однако, по данным военного эксперта Александра Перенджиева, у военного руководства РФ сейчас нет планов по отправке резервистов непосредственно на линию соприкосновения. Участвовать в боях на передовой, по его словам, продолжат служащие по контракту.

Боевые задачи там будут выполнять, как и прежде, части и подразделения, укомплектованные контрактниками. Мобилизованные в свою очередь займут позиции тех, кого отправят на линию соприкосновения. Но не только так их рассчитывают использовать. Есть потребность в ремонтниках боевой техники, которая изнашивается в боевых условиях. Техника сама по себе требует ремонта, даже если она и не участвовала в боях. Ремонтные подразделения будут находиться и в Донбассе, не только в России. Более того, на наших предприятиях нужны специалисты для изготовления вооружения и боеприпасов, поскольку они очень быстро расходуются. Премьер-министр Мишустин недавно объявил о строительстве двух новых военных заводов, которые надо заполнять личным составом, — полагает военный эксперт.

Фото: Кирилл Нортон/РИА Новости Военнослужащие ремонтной бригады Вооруженных сил РФ восстанавливают самоходную артиллерийскую установку 2С3 «Акация» в полевых условиях в зоне специальной военной операции на Украине

Перенджиев считает, что мобилизуемых не станут использовать в Херсонской и Запорожской областях, несмотря на то что потребуются подразделения для обороны этих территорий после проведения референдумов о включении этих территорий в состав Российской Федерации.

Подобные задачи (оборона — NEWS.ru) будут возложены на армейские части с хорошо подготовленными контрактниками. — сказал эксперт. — Им окажут содействие в борьбе с разведывательными диверсионными группами противника подразделения Росгвардии, ФСБ и местной полиции.

Военный аналитик Александр Хроленко убеждён, что указ президента демонстрирует, как разворачивается военная мощь России, но это не означает, что в стране дойдёт до полной мобилизации.

С точки зрения грамотного ведения боевых действий полная мобилизация не требуется ни одной стране мира, кроме Украины. Они выбрали принцип забрасывания «пушечным мясом» позиций противников. Российская армия высокотехнологичная, и ей не требуется полная мобилизация, — убеждён военный аналитик.

Хроленко предлагает не спешить с прогнозами о том, сколько всего мобилизуют россиян для участия в СВО. По его словам, эта цифра зависит от задач, которые перед Вооружёнными силами РФ ставит верховный главнокомандующий.

Если поставлена задача взять полностью под свой контроль весь Донбасс — нужна одна численность, если всю территорию Украины, то потребуется другая численность... Сегодня невозможно, не зная точные планы военного руководства РФ, даже предполагать, сколько всего необходимо мобилизовать людей. Даже зарубежные эксперты признают, что когда дело касается России, предсказать ничего нельзя, — считает эксперт. — Боевые действия на территории Украины могут продолжаться десятилетиями и у России есть бесконечные ресурсы, чтобы обеспечить их на такой срок.

Фото: Кирилл Нортон/РИА Новости Построение военнослужащих ВС РФ перед отправкой в зону специальной военной операции

По мнению Хроленко, успех на Украине будет достигнут без размахивания ядерной дубиной, как любят на Западе называть предупреждения Москвы. Затянуться боевые действия, по его словам, могут из-за того, что российская армия получит другие задачи в рамках спецоперации.

Боеготовность частей, состоящих из мобилизованных резервистов, зависит от множества на первый взгляд второстепенных факторов, отметил Александр Жилин.

Почему-то считается, что вышел указ о мобилизации и 300 тысяч человек сразу после этого чуть ли не сами построятся для выполнения боевых задач. Давайте рассмотрим, что, к примеру, воинским начальникам приказали собрать в каком-либо регионе десяток тысяч мобилизованных. Определили место дислокации — военный аэродром. Но прежде всего для них надо там построить туалеты, организовать питание, бани, медицинское обслуживание, потому что один человек может заразить, например, дизентерией или коронавирусом всю воинскую часть. На носу зима, надо людей тепло одевать, обогреть, а буржуйки давно уничтожили как устаревшее оборудование. И вопросов подобных очень возникнет много, — сказал эксперт.

Жилин напомнил, что в советское время такие задачи решались системно. По его словам, на учёте в военных комиссариатах стояли даже личные автомобили граждан. Сегодня, на взгляд Жилина, военной контрразведке и другим надзирающим органам необходимо будет жёстко контролировать, чтобы «ни одна банка тушёнки не ушла на сторону», так как во время мобилизации может возрасти и

[В советское время] была система. У каждого запасника была военно-учётная специальность, каждый знал, что ему делать на случай военного времени. Были государственные резервы, в которых хранились продукты, обмундирование и так далее. Сегодня об этом кто-то заботится? — задался вопросом военный эксперт.

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва» Сборный пункт военного комиссариата

Мобилизация — это целая наука, отмечает Жилин. Её задача не в том, чтобы добиться призыва огромной массы людей, а в том, чтобы обеспечить качественный личный состав, в том числе и создать ему условия для боевой учёбы и выполнения задач. На его взгляд, мобилизацию надо начинать со специалистов, которые оттачивали эту систему ещё в советские времена. Это позволит противостоять противнику, получившему современное вооружение от стран Запада, поскольку такое оружие, как отметил эксперт, «позволяет уничтожать любое количество личного состава — не спасают ни блиндажи, ни окопы».