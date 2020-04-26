НПЗ Белоруссии работают практически с полной нагрузкой

Нефтеперерабатывающие заводы Белоруссии работают практически со 100-процентной нагрузкой, рассказал первый заместитель премьер-министра страны Дмитрий Крутой. По его словам, объёмы сырья возросли из-за обвала цен на нефть.
Мы воспользовались этой ситуацией, восстановили все резервы, все ёмкости, — рассказал политик в эфире телеканала ОНТ.
Минск может организовать прокачку нефти по трубопроводу из Польши на Мозырский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Гомельской области. Конкретные объёмы поставок и сроки станут известны позже, учитывая ситуацию на рынке сырья.
Соответствующие тарифы на транспортировку углеводородов накануне установило Министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии.
1 января 2020 года российская нефть перестала поступать на белорусские НПЗ. Произошло это из-за того, что Москва и Минск не смогли договориться об условиях поставок в наступившем году.
Экспорт не прекратила только одна компания — «Сафмар». Позднее «Балтнефтехим» сообщил, что помимо «Сафмара» закачивать нефть на белорусские НПЗ будут ещё пять российских предприятий. При этом поставки будут проходить по рыночной цене и без премии.
Ранее NEWS.ru писал, что группа «Сафмар» российского бизнесмена Михаила Гуцериева получила право на транспортировку первой партии нефти в объёме 30 тысяч тонн Мозырскому НПЗ в Белоруссии.