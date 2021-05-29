Неконструктивный подход: военный эксперт о предложении Пашиняна по границе

https://static.news.ru/photo/6afdb4de-c079-11eb-a332-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Предложение исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна разместить на армяно-азербайджанской границе наблюдательные группы сопредседательства Минской группы ОБСЕ либо комбинацию миротворцев после отвода войск является продолжением неконструктивного подхода Еревана к вопросу о делимитации и демаркации границ. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил военный эксперт Игорь Коротченко.

Ну это продолжение неконструктивного подхода Армении к вопросу о делимитации и демаркации границ. Вместо того чтобы в рабочем порядке решать эту проблему вместе с азербайджанскими коллегами, Ереван намеренно политизирует данную тему ввиду её особой чувствительности и болезненности для общественного мнения Армении и поэтому выдвигает такие экзотические предложения, — уверен Коротченко.

По словам эксперта, привлечение наблюдателей со стороны Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) либо каких-то военных контингентов никому не нужно, кроме Пашиняна.

Коротченко добавил, что президент Владимир Путин и глава МИД РФ Сергей Лавров уже говорили о готовности содействовать процессу определения линии границ путём создания рабочей группы, где Россия могла бы сыграть конструктивную роль для более быстрого решения вопроса. При этом, по мнению эксперта, в Ереване пока не заинтересованы в решении этой проблемы.

Учитывая, что впереди в Армении досрочные парламентские выборы и идёт досрочная политическая борьба, никто из правящих кругов Армении не желает [решать] вопрос делимитации границ, поэтому возникают такие инциденты на границе, — подчеркнул специалист.

По его словам, в Ереване намеренно политизируют проблему, не желая решать вопрос спокойно. Коротченко отметил, что конфликт на границе Армении и Азербайджана не будет урегулирован до проведения парламентских выборов, которые пройдут 20 июня.

Я думаю, что до проведения выборов ничего не уляжется, всё будет так же. Если Пашинян победит и сформирует фракцию большинства, возможно, коалицию, и изберётся премьер-министром, там мы можем увидеть, возможно, позитивные решения Армении, но до даты внеочередных парламентских выборов Армения категорически [не будет]заниматься вопросами делимитации границ, — заявил эксперт.

Ранее Никол Пашинян сообщил, что Ереван готов в любой момент отвести войска от границы с Азербайджаном. Он подчеркнул, что Армения выступает за начало работы по уточнению приграничных пунктов под эгидой ОБСЕ.