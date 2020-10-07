Неизвестные напали на офис золотодобывающей компании в Бишкеке

https://static.news.ru/photo/8919b7b2-0899-11eb-9ab9-fa163e074e61_660.jpg Фото: kabar.kg

Группа неизвестных лиц попыталась захватить офис крупной золотодобывающей компании «Кумтор» в Бишкеке.

Как рассказал ТАСС сотрудник компании, охрана в настоящее время сдерживает нападающих. Правоохранительные органы уже получили сигнал о происходящем, однако пока не отреагировали, утверждает собеседник агентства.

Источник добавил, что сотрудники компании обратились за помощью к народным дружинам, которые должны вскоре прибыть к офису.

«Кумтор» занимается разработкой одноимённого золоторудного месторождения в Иссык-Кульской области. Компания является главным налогоплательщиком страны. По прогнозам, в 2020 году «Кумтор» должен добыть около 17 тонн золота. В компании работают порядка 3,4 тысячи человек.

После прошедших в Киргизии 4 октября парламентских выборов столицу страны охватили акции протеста. Манифестанты требовали пересмотра итогов голосования. Согласно предварительным итогам, в законодательный орган прошли только проправительственные и центристские партии, а ещё 11 не смогли преодолеть пороговый барьер в 7%.

Центризбирком Киргизии признал парламентские выборы недействительными. Новые планируется назначить в течение двух недель. Кроме того, в оппозиции допускают, что президенту республики Сооронбаю Жээнбекову будет предложено досрочно уйти в отставку, писал NEWS.ru