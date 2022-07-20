Евросоюз запускает азербайджанский газ в свои хранилища Глава Еврокомиссии назвала Азербайджан ключевым партнером в отказе ЕС от российского топлива

Фото: president.az

Ильхам Алиев

Европейские страны продолжают искать выходы из энергетического кризиса, усугубляющегося еще больше на фоне российско-украинского конфликта. Теперь Евросоюз надеется спасти ситуацию, пытаясь диверсифицировать поставки газа. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подписали 18 июля меморандум о сотрудничестве в сфере энергетики и договорились удвоить объемы газовых контрактов. Понятно, что заменить российский газ Азербайджан не сможет — Россия поставляет в Евросоюз в десятки раз больше. Но сделка поможет европейцам частично восполнить потери от испорченных отношений с Москвой.

Переговоры об увеличении поставок газа из закавказской республики начались еще несколько лет назад, а многочисленные визиты европейских лидеров в Баку после начала спецоперации России на Украине, очевидно, ускорили этот процесс. Европейским странам до начала зимы надо успеть найти альтернативные источники газа.

Сегодня этим новым Меморандумом о взаимопонимании мы открываем новую главу в нашем энергетическом сотрудничестве с Азербайджаном, ключевым партнером в наших усилиях по отказу от российского ископаемого топлива, — заявила фон дер Ляйен.

Согласно подписанному в Баку документу, стороны в течение пяти лет должны увеличить объем поставок по Южному газотранспортному коридору (ЮГК), идущему из Баку до грузинско-турецкой границы, до 20 млрд кубометров в год. Уже в следующем году стороны рассчитывают выйти на 12 млрд кубометров. При этом в 2021 году показатели экспорта азербайджанского голубого топлива в европейские страны составили около 8 млрд кубометров.

Учитывая, что ЕС сейчас важна любая возможность заполнить до зимы свои газовые хранилища, подписанный с Баку меморандум действительно можно назвать победой Брюсселя. Азербайджанские СМИ отмечают, что документ станет поворотной точкой в европейской энергетической политике. Для Баку это, несомненно, экономический успех. Подводя итоги за первое полугодие текущего года, президент страны Ильхам Алиев подчеркнул, что развитие ГЭС и альтернативной энергетики позволит направить на экспорт дополнительные объемы газа.

Газ, который будет добываться на перспективных месторождениях, мы предусмотрели как для обеспечения внутренних потребностей, так и для экспорта. Пока наша экспортная ресурсная база — месторождение «Шахдениз». Но в ближайшем будущем ожидается добыча газа на месторождениях «Абшерон», «Шафаг», «Асиман», «Умид-Бабек» и глубоководной части месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли». То есть это очень большой ресурс, и по всем перечисленным мною проектам идут активные работы, — сказал Алиев.

Кстати, еще в прошлом месяце в Болгарию прибыла первая партия азербайджанского газа по соединительному трубопроводу Греция — Болгария. Теперь на очереди Сербия, которая до этого полностью снабжалась российским газом.

Однако речи не идет о том, что азербайджанский газ может заменить российский на мировом рынке. Об этом говорит и сам Ильхам Алиев, и свидетельствуют статистические данные. Россия поставляет в Европу около 400 млрд кубометров газа в год, это примерно 41% всего европейского рынка. Если Баку и увеличит свои поставки до 20 млрд кубометров, часть из них пойдет в Турцию, а оставшиеся объемы все равно несопоставимы с тем, что может предоставить Москва.

Подписание меморандума с ЕС — очень смелый шаг со стороны Баку, потому что в который раз азербайджанская сторона осуществляет проекты, которые не очень нравятся как России, так и Ирану, заявил в беседе с NEWS.ru азербайджанский политолог Ризван Гусейнов. Он убежден, что несмотря на оказываемое давление, Азербайджан все равно реализует все задуманные проекты. Вот только для этого ему, вероятно, понадобятся гарантии безопасности.

Сейчас все достигнутые между Баку и ЕС договоренности согласовываются с партнерами. Важно понимать, что Азербайджан во многом ведет самостоятельную политику. В подписанной в Москве в феврале 2022 года Декларации о союзничестве между Азербайджаном и Россией четко прописаны такие пункты, которые в перспективе можно будет назвать союзнической взаимопомощью, но этот документ пока не утвержден. При этом Баку занимается бизнесом, а не политикой. Никакой примеси политики у Азербайджана не может быть априори. Это главный козырь в руках Баку, и Москва это хорошо понимает, — сказал Гусейнов.

Фото: Mohssen Assanimoghaddam/dpa/Global Look Press

По словам политолога, Азербайджан много лет готовился к тому, что транспортная карта Евразии будет меняться, и инвестировал в новую трубопроводную инфраструктуру, хотя многие не понимали, зачем это делать. А теперь визит главы Еврокомиссии говорит, что ЕС и Баку нашли консенсус и работают над проектированием общей стратегии энергетической безопасности Европы.

Интересно, что Москва никак не комментировала газовую сделку ЕС и Азербайджана. Некоторые эксперты даже не исключают, что, возможно, по азербайджанскому газопроводу в Европу будет поставляться и российский газ.

Надо отметить, что Азербайджан — далеко не единственная страна, с которой европейцы стараются наладить энергетическое взаимодействие. Параллельно с визитом фон дер Ляйен в Баку премьер-министр Италии Марио Драги отправился в Алжир, где договорился об увеличении поставок газа в Италию на 4 млрд кубометров уже в этом году.

Но не все страны охотно соглашаются на сделки с ЕС. Попытки европейских стран заключить «газовую» сделку с Катаром месяц назад потерпели крах, Доха согласилась на увеличение поставок только с условием заключения долгосрочных контрактов на 20 лет. По всей видимости, Доха выдвигает столь высокие требования, так как из-за сложной ситуации на газовом рынке вполне может стать ключевым поставщиком для европейских стран. Западные СМИ считают такие запросы катарской стороны слишком «жесткими», а европейские страны настаивают на более коротком периоде, чтобы снизить период воздействия на окружающую среду в рамках «зеленой повестки».