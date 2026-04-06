«Не показывать прыть»: Лукашенко об одной из сторон в иранском конфликте Лукашенко: Иран невозможно победить, поэтому Израилю нужно прекратить эскалацию

Конфликт в Иране пора заканчивать и Израилю нужно думать над тем, чтобы не показывать свою прыть, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он подчеркнул, что призывал к этому уже неоднократно, передает агентство БелТА.

И израильтянам надо думать над тем, чтобы не засучивать рукава и не показывать свою прыть. <...> Нет той страны, которая могла бы победить Иран. Очень сложная географически страна, очень решительно настроено население, готово погибать за свою землю. Персия, чего тут говорить, — убежден президент.

Ранее Лукашенко рассказал, что посоветовал американскому лидеру Дональду Трампу позволить Израилю повоевать с Ираном и самим не вмешиваться. Он предупреждал, что участие Вашингтона в операции приведет к гибели американских солдат. Глава государства также указал, что две трети жителей США не одобряют эту инициативу.

До этого президент Белоруссии выразил симпатию Трампу, подчеркнув свою приверженность его политическому курсу. Отдельно он отметил, что США ведут войну на Ближнем Востоке против дружественных Минску стран.