Младший внук экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан попросил политического убежища в Великобритании. По его словам, это связано с травлей со стороны семьи — из-за того, что у него имеются доказательства коррумпированности руководства республики. Айсултан также пообещал в ближайшее время рассказать о них подробно. Эксперты сходятся в том, что сами по себе обвинения в коррупции не ударят по властям Казахстана. Однако заявления внука Назарбаева сами по себе серьёзно портят имидж «отца народа».

О желании получить убежище в Великобритании 29-летний Айсултан Назарбаев (сам он взял фамилию Рахат) сообщил на своей странице в Facebook.

Дело в том, что я владею информацией о высокомасштабной коррупции между правительством России и Казахстана. <...> Я оказался в центре этой жадности и ненасытности моей семьи, а в частности, моей мамы, — написал он.

Нурсултан Назарбаев kremlin.ru/Global Look Press

По словам Айсултана, Казахстан продаёт России свой газ «за копейки», а на счетах «прокладочной» компании ежегодно оседает $1,5 млрд: эти деньги затем делят между собой политики и предприниматели обеих стран. Как утверждает внук Назарбаева, газовый контракт в 2015 году стал предметом спора его матери Дариги и её мужа Кайрата Шарипбаева с одной стороны и его уже бывшего тестя Кайрата Боранбаева — с другой. В ходе противостояния Айсултан встал на сторону отца своей жены, чем и вызвал недовольство в семье. Позднее, в 2017-м, якобы под влиянием внука Нурсултан Назарбаев снял дочь с позиции вице-премьера, а Шарипбаева — с должности президента «КазТрансГаза».

Вот этого они не могут мне простить по сей день, — заключает Айсултан, считающий всю последующую травлю результатом случившегося.

Подробности внук Назарбаева пообещал сообщить в интервью изданию Times.

Aisultan Rakhat/facebook.com

Заявления Айсултана, несмотря на позицию казахстанских властей, широко разошлись по сети, хотя, как отметил в разговоре с NEWS.ru cтарший научный сотрудник Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Института востоковедения РАН Андрей Грозин, вряд ли они будут иметь серьёзный эффект. По мнению эксперта, речь идёт о заявлениях «психически абсолютно неустойчивого человека», к которым мало кто прислушается. В Нур-Султане же всё, что касается проблемного внука экс-президента методично «загоняют под ковёр», подчёркивает аналитик.

У внука Назарбаева действительно не лучший имидж, связанный, в первую очередь, с употреблением наркотиков. В этом признался и он сам, заявив, что в них «искал успокоение души от невыносимой реальности». В июле прошлого года Айсултан, находясь в Лондоне, пытался покончить с собой и укусил полицейского, пытавшегося ему помешать. После этого его приговорили к году условно, многотысячному штрафу и обязательным сеансам у нарколога.

Политолог и эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что очередным постом в Facebook Айсултан пытается обратить на себя внимание матери и деда — в надежде получить от них помощь. И само по себе это крайне негативно сказывается на имидже властвующей семьи, которая предпочитает оставлять его сообщения без комментариев, очевидно, рассчитывая, что проблема рассосётся сама.

На мой взгляд, спасти честь семьи и страны можно было бы, если бы Дарига Назарбаева выступила с заявлением об отходе от политических дел с целью обратить все свои силы на заботу о сыне. Иначе возникает резонный вопрос, перечёркивающий многое из того, что сделал Нурсултан Назарбаев, — как можно руководить страной при неспособности наладить дела в собственной семье? Аркадий Дубнов политолог и эксперт по Центральной Азии политолог и эксперт по Центральной Азии

Многие из тех, кто прочёл пост Айсултана высказали предположение, что за ним стоит Мухтар Аблязов — руководитель оппозиционного движения «Демократический выбор Казахстана», проживающий во Франции. И подобное предположение не лишено оснований, отмечает Дубнов. По словам эксперта, Айсултаном действительно манипулируют различные люди, в числе которых, безусловно, и Аблязов. Сам внук Назарбаева 22 января на своей странице обращался к оппозиционному политику с просьбой позвонить.

Aisultan Rakhat/facebook.com

Что же касается коррупционных схем, о которых Айсултан обещал рассказать в интервью Times, то их раскрытие вряд ли ударит по правящей верхушке Казахстана — в стране давно привыкли к подобного рода скандалам. Какими бы сенсационными ни были обвинения от внука Назарбаева, их придется воспринимать, в первую очередь, как шантаж со стороны больного человека, заключает Дубнов.