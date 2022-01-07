Назарбаев добровольно передал Токаеву пост председателя Совбеза

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев добровольно передал пост председателя Совета безопасности действующему главе государства Касым-Жомарту Токаеву. Об этом заявил пресс-секретарь первого главы республики Айдос Укибай. Его слова приводит РИА Новости.

Представитель экс-президента подчеркнул, что в настоящее время в СМИ и соцсетях распространяются «лживые слухи» и провокации, связанные с Назарбаевым.

В нынешних условиях подобного рода деятельность расценивается нами как попытка дестабилизации политической обстановки и подрыва конституционных устоев государства, — сказал Укибай.

Он отметил, что первый президент находится в Казахстане и оказывает поддержку Токаеву. По словам пресс-секретаря, Назарбаев и действующий глава республики «всегда были „по одну сторону баррикад“, защищая свой народ, страну и будущее нации». Укибай отметил, что вместе они продемонстрировали «монолитность власти».

Ранее политолог Аркадий Дубнов со ссылкой на «весьма высокопоставленного деятеля казахской элиты» заявил, что бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев находится на курортном острове в Китае. Тем не менее до этого пресс-секретарь первого главы государства заявлял, что Назарбаев находится в столице Нур-Султане. Он поддерживает постоянную связь с действующим главой государства Касымом-Жомартом Токаевым и проводит ряд консультативных встреч.